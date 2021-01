Formule 1

Formule 1 : Les confidences du père de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 11 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 11 janvier 2021 à 22h50

Lewis Hamilton pourrait-il se retirer des circuits ? Même si le Britannique n'a pas encore prolongé son contrat le liant à l'écurie Mercedes, son père a un avis bien tranché sur la question.

Libre de tout contrat depuis juin dernier, Lewis Hamilton n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Le Britannique va-t-il rempiler du côté de chez Mercedes ou va-t-il mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à d'autres projets qui lui tiennent à coeur ? Nul ne semble le savoir. Sauf peut-être les personnes qui sont le plus proche de lui, comme son père par exemple. À ce propos, Anthony Hamilton rejoint les propos d'un porte-parole de Mercedes, qui a récemment déclaré « qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter de la composition d’équipe pour 2021 » dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Même si rien n'est acté pour le moment et que les rumeurs s'amplifient, la folle histoire d'amour entre Lewis Hamilton et la Formule 1 ne devrait pas s'achever de sitôt.

« Pour autant que je sache, il va continuer à courir »