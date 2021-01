Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean donne de ses nouvelles après son terrible accident !

Publié le 12 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Victime d'un terrible accident il y a quelques semaines, Romain Grosjean n'a toujours pas totalement récupéré. Le pilote français a d'ailleurs montré l'état de ses mains.

Les choses rentrent progressivement dans l'ordre pour Romain Grosjean. Le pilote français de Formule 1 a été victime d'un terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn en novembre dernier. S'il espérait finir sa carrière en F1 en beauté, Romain Grosjean se sera donc retiré sur ces images qui ont choqué tout le monde, après dix années partagées entre Haas, Lotus et Renault. Pour autant, le pilote français avait de bonnes nouvelles à partager sur les réseaux sociaux ce mardi.

Grosjean n'a pas encore récupéré

Alors qu'il portait des bandages depuis son accident il y a maintenant plus d'un mois, Romain Grosjean a enfin pu les retirer et retrouver l'usage complet de ses deux mains. Si sa main droite semble avoir complètement cicatrisée, sa main gauche est en revanche toujours très marquée par l'explosion. L'ex-pilote de 34 ans a dévoilé une photo de sa main brûlée ce mardi sur Instagram , accompagnée d'une légende humoristique : « Mes mains sont de retour et Petrus (son chat, ndlr) n’en est pas malheureux, s’est félicité le pilote sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas encore joli alors s’il vous plaît ne glissez pas à droite si vous n’en avez pas envie. » Rassurant sur son état de santé, Romain Grosjean a désormais pour ambition d'aider la FIA à améliorer la sécurité des pilotes sur les circuits de Formule 1.