Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon revient sur son association avec Ricciardo !

Publié le 11 janvier 2021 à 13h35 par T.M.

La saison dernière, Esteban Ocon a fait équipe avec Daniel Ricciardo chez Renault. Un partenaire qui a énormément apporté au Français.

Après une saison en tant que 3ème pilote chez Mercedes, Esteban Ocon a fait son retour sous les projecteurs la saison prochaine. Le Français a ainsi atterri chez Renault, où il a été le coéquipier de Daniel Ricciardo. Au volant de sa monoplace, Ocon a réalisé quelques belles performances lors de cette année 2020. De bon augure pour l’avenir. D’ailleurs, désormais, le pilote de 24 ans va apprendre aux côtés de Fernando Alonso. L’Espagnol remplace Daniel Ricciardo, parti chez McLaren, avec qui Esteban Ocon a apprécié passer du temps.

« Une très bonne référence »