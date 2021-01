Formule 1

Formule 1 : Ce gros coup de gueule sur les exigences de Lewis Hamilton !

Publié le 17 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Le début de la saison 2021 approche et la situation de Lewis Hamilton, qui n'a toujours pas prolongé du côté de chez Mercedes, inquiète certains et en énerve d'autres. C'est le cas d'Eddie Jordan, ancien patron d'écurie, qui met les points sur les i.

Les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de Lewis Hamilton. Alors que la saison 2021 devrait débuter le 28 mars prochain, le septuple champion du monde n'a pas renouvelé son contrat avec Mercedes, qui a pris fin en juin dernier. Hamilton est-il trop exigent ? Va-t-il finir par prendre sa retraite ? Ou bien va-t-il simplement rempiler en temps voulu ? Une chose est certaine, aucun accord n'a encore été trouvé pour le moment et quelques unes de ces rumeurs ont le don d'énerver certaines personnes du monde de la Formule 1. C'est notamment le cas d'Eddie Jordan, fondateur et ancien propriétaire de Jordan Grand Prix, écurie de Formule 1 présente sur les circuits de 1991 à 2005, qui a réagi à la rumeur selon laquelle Hamilton aurait notamment demandé un salaire à 45M€ et une Mercedes-AMG Project One dans son futur contrat. Rumeurs démenties par Mercedes mais rien n'y fait.

« Tout le monde est remplaçable ! »