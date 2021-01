Formule 1

Formule 1 : Les hostilités sont lancées entre Red Bull et Mercedes !

Publié le 16 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

À l'approche du début de la saison 2021, l'écurie Red Bull est régulièrement amenée à s'exprimer sur sa capacité, ou non, à rivaliser avec la suprématie Mercedes.

« Au début, j'étais un peu frustré. Cette année, je me suis dit : "tu devrais voir les choses d'une autre manière, tu devrais essayer de faire de ton mieux, de tirer le meilleur de toi-même et de trouver cela vraiment agréable", et c'est ce que j'essaie de faire maintenant. » Alors que certains laissent entendre que la suprématie Mercedes ne les atteint plus, à l'instar de Max Verstappen qui évoquait récemment un changement de mentalité à ce propos, d'autres membres de l'écurie Red Bull ne cachent pas leur frustration. Car, comment ne pas être en colère quand, depuis l'arrivée de l'hybride en 2014, Mercedes écrase tout sur son passage, récolte tous les titres et toutes les récompenses possibles, ne laissant aux autres écuries que quelques victoires et quelques podiums de temps en temps. Impossible pour Red Bull de ne pas réagir face à cela.

« Nous avons raté le coche parce qu'on aurait pu battre Mercedes ! »