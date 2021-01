Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Valtteri Bottas annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 15 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Après une très belle saison 2020 chez Mercedes, Valtteri Bottas va entamer une 4e année chez l’écurie allemande. S’il a fini sur la 2e marche du classement général, derrière son coéquipier Lewis Hamilton, le Finlandais n’a pas caché son envie de surpasser le Britannique.

Pour 2021, Valtteri Bottas a de grandes ambitions. Malgré une très belle saison 2020 (2e du classement général), le Finlandais a encore été dans l’ombre de son coéquipier Lewis Hamilton. Sous le feu des critiques ces derniers temps, notamment pour ses difficultés à exister aux côtés d’Hamilton, Bottas avait répondu à ses détracteurs il y a quelques jours. Il avait indiqué que cela ne l’atteignait pas et évoquait même une source de motivation, malgré la belle performance de George Russell lors du Grand Prix de Sakhir qui aurait pu le mettre en difficulté chez Mercedes.

« Je sais que je ne vais pas avoir 15 saisons avec Lewis pour essayer de le battre »