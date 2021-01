Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc explique la saison ratée de Sebastian Vettel !

Publié le 16 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Pour la saison 2021, Ferrari fera sans Sebastian Vettel. Le pilote allemand n’a pas été prolongé et s’est envolé chez Aston Martin. L’écurie italienne l’a remplacé par Carlos Sainz Jr. En difficulté en 2020, Vettel n’a été que l’ombre de lui-même. Une méforme qu’a tenté d’expliquer son ancien coéquipier, Charles Leclerc.

En 2021, Ferrari fait peau neuve. Après avoir passé 5 ans chez l’écurie italienne, Sebastian Vettel s’est envolé chez Aston Martin, les Britanniques faisant leur retour en Formule 1 après 60 ans d'absence. La patron de Ferrari, Mattia Binotto, s’est chargé de trouver un remplaçant au pilote allemand, en signant Carlos Sainz Jr. Vettel n’aura été que l’ombre de lui-même en 2020. Alors qu’il n’était jamais descendu en-dessous de la 5e place du classement général depuis son arrivée chez Ferrari, le pilote de 33 ans a terminé l'année à la 13e position, très loin de ses habitudes. Pire encore, son coéquipier Charles Leclerc, considéré comme le numéro deux de l’écurie italienne, s'est davantage illustré (8e). Par conséquent, l’Allemand n’a pas été conservé. Une situation que le pilote monégasque a tenté d’expliquer.

« C’était une année difficile pour lui dans l’ensemble car il savait qu’il ne serait plus dans l’équipe en 2021 »