Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz s'enflamme après ses premiers pas chez Ferrari

Publié le 15 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Arrivé chez Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, Carlos Sainz Jr a effectué ses grands débuts chez l’écurie italienne. L’Espagnol a eu l'occasion de faire ses premiers tests sur simulateur. Mais il a également eu la chance tester une ancienne voiture vieille de deux ans.

Pour remplacer Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin pour son retour après 60 ans d'absence en Formule 1, Ferrari est allé piocher du côté de chez McLaren. Auteur d’une bonne saison 2020 (6e du classement général), Carlos Sainz Jr a donc été choisi comme coéquipier de Charles Leclerc. L’Espagnol avait alors déclaré réaliser l’un de ses rêves. Mattia Binotto, le patron de Ferrari, a également affiché sa joie de voir le pilote de 26 ans rejoindre l'écurie italienne. Pour le moment, aucun numéro un et numéro deux n’a été choisi entre Sainz Jr et Leclerc.

« Je vais essayer pour la première fois la voiture, le simulateur, et commencer à donner un peu de retour »