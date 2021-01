Formule 1

Formule 1 : Ces aveux flatteurs sur la carrière de Romain Grosjean !

Publié le 22 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Après 10 saisons en Formule 1, Romain Grosjean a mis un terme a sa carrière. Du côté de chez Haas, son team manager Günther Steiner et son ancien coéquipier Kevin Magnussen parle du Français comme de l'un des tous meilleurs pilotes.

C'est à la suite d'un accident dont il est sorti miraculé que Romain Grosjean s'est retiré du circuit professionnel, après 10 saisons en Formule 1. Passé par Renault, Haas et Lotus, Romain Grosjean a été énormément décrié. Lui qui a connu des hauts et des bas n'est principalement reconnu que pour ses erreurs et non pas pour sa longévité et ses capacités de conduite. Car, comme l'a expliqué Ayao Komatsu pour The Race : « Romain a fait 10 saisons en F1. Peu de gens font des carrières aussi longues et avec tous ses problèmes, on aurait pu dire que la carrière de Romain aurait pu être terminée il y a cinq ans. Mais parce qu’il a une telle vitesse et un tel potentiel et qu’il obtient un résultat alors que peu de gens le peuvent, il a survécu aussi longtemps. » Des propos qui résonnent en ceux de Günther Steiner, team manager de l'écurie Haas, ainsi qu'en ceux de Kevin Magnussen, ancien coéquipier de Romain Grosjean, chez Haas là-encore.

« Romain était l'un des meilleurs »