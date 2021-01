Formule

Formule 1 : La révélation surréaliste de Ferrari sur l'arrivée de Sainz !

Publié le 21 janvier 2021 à 9h35 par A.M.

Alors que Carlos Sainz sera au volant d'une Ferrari cette saison, Mattia Binotto dévoile les coulisses du choix de la nomination du pilote espagnol.

Afin de remplacer Sebastian Vettel, qui sort de deux saisons compliquées, Ferrari n'a pas hésité longtemps avant de miser sur Carlos Sainz. Le pilote espagnol monte en puissance après des passages chez Toro Rosso, Renault puis McLaren. Le fils de la légende du Rallye sait qu'il aura un sacré défi face à Charles Leclerc, mais du côté de Ferrari, on semble confiant quant à la capacité de Carlos Sainz de rapidement s'imposer au volant de la monoplace rouge. Mattia Binotto révèle d'ailleurs la façon dont ils ont décidé de miser sur l'Espagnol.

Ferrari a «écouté toutes les communications radio» de Sainz