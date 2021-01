Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Le terrible aveu de Vettel sur son passage chez Ferrari !

Publié le 20 janvier 2021 à 16h35 par A.M.

Une nouvelle fois invité à faire le bilan de son passage chez Ferrari, Sebastian Vettel reconnaît qu'il n'a rien pu faire face à la combinaison Hamilton/Mercedes, «l’une des meilleures que nous ayons vues jusqu’à présent»

Pilote Ferrari entre 2015 et 2020, Sebastian Vettel a décidé de rejoindre Aston Martin pour la saison prochaine. Il faut dire que depuis deux saisons, le quadruple Champion du monde était en grande difficulté. S'il a tenu tête à Lewis Hamilton en 2017 et en 2018, l'Allemand sort de deux années plus que compliquées. Un déclin qui coïncide avec l'arrivée de Charles Leclerc chez la Scuderia . Le Monégasque a mis à mal la domination de Sebastian Vettel au sein même de l'écurie italienne. Par conséquent, malgré ses 14 victoires en Grand Prix, qui en font le 3e pilote le plus victorieux au volant d'une Ferrari derrière Michael Schumacher et Niki Lauda, Sebastian Vettel a conscience que son passage chez Ferrari restera comme un échec, notamment à cause de la domination de Lewis Hamilton et Mercedes.

L'aveu d'impuissance de Vettel face à Hamilton