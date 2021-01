Formule 1

Formule 1 : Cette sortie fracassante sur Sebastian Vettel !

Publié le 18 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

À la relance chez Aston Martin, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel va avoir à coeur de faire oublier son dernier exercice raté chez Ferrari qui lui a valu des critiques de la part d'Eddie Jordan, maître en la matière lorsqu'il s'agit de sorties médiatiques détonantes.

Après six saisons passées chez Ferrari, l'Allemand va débuter une nouvelle aventure en Formule 1 en rejoignant Aston Martin, de retour après 60 ans d’absence. Et autant dire que l'arrivée de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, a réjoui énormément de monde en interne. Mais son palmarès n'efface pas complètement le mauvais souvenir d'une saison 2020 très compliquée pour le pilote de 33 ans. Même si la confiance règne du côté de l'écurie Aston Martin, certaines personnalités du monde de la Formule 1 n'hésitent pas à émettre des doutes, voire des critiques fracassantes à l'encontre de Sebastian Vettel. Après s'en être pris à Lewis Hamilton, Eddie Jordan, fondateur et ancien propriétaire de Jordan Grand Prix, écurie de Formule 1 présente sur les circuits de 1991 à 2005, a changé de cible, attaquant frontalement Sebastian Vettel.

« Ses deux dernières saisons en Formule 1 ont été misérables »