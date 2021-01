Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz monte au créneau pour défendre Ferrari !

Publié le 16 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Fraîchement arrivé chez Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr a pu faire ses premiers pas avec sa nouvelle écurie pour des essais. Alors que la Scuderia a été sous le feu des critiques ces derniers mois, l'Espagne a tenu à défendre son équipe.

Pour 2021, Ferrari a renouvelé son équipe. L’écurie italienne n’a pas prolongé Sebastian Vettel, qui s’est envolé pour Aston Martin qui fête son retour en Formule 1 après 60 ans sans concourir dans l'élite, et a signé Carlos Sainz Jr. L’Espagnol, auteur d’une bonne saison 2020 (6e du classement général), évoluera aux côtés de Charles Leclerc (8e). Le pilote de 26 ans a d’ailleurs fait ses premiers pas au sein de Ferrari, avec des premiers tests sur simulateur et sur une ancienne monoplace de l’écurie. Si Sainz Jr est déjà très heureux dans sa nouvelle équipe, cela ne l’a pas empêché de monter au front pour défendre ses nouvelles couleurs.

« C'était agaçant sur le moment, mais j'ai gardé mon sang-froid »