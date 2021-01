Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Romain Grosjean sur son avenir !

Publié le 21 janvier 2021 à 21h35 par T.M.

Alors qu’on a quitté Romain Grosjean lors de son terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn, le Français en a dit plus sur son avenir.

Le dernier Grand Prix de Romain Grosjean en Formule 1 restera dans toutes les mémoires. En effet, le 29 novembre dernier à Bahreïn, le désormais ex-pilote Haas a échappé au pire après un terrible accident. Alors que sa monoplace a explosé suite à un choc, Grosjean est resté de longues secondes dans les flammes avant d’en sortir miraculeusement avec seulement quelques brulures. Et alors que le Français avait à coeur de revenir pour le dernier Grand Prix de 2020 pour terminer sa carrière en F1 de la meilleure des manières, il n’a pas pu, n’étant pas remis de ses blessures. Et à quoi faut-il désormais s’attendre pour Romain Grosjean ? Le principal intéressé a donné quelques réponses.

« Trouver un chapitre nouveau à ma carrière »