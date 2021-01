Formule 1

Formule 1 : Les aveux du patron de la F1 sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 21 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Les spéculations autour de Lewis Hamilton se poursuivent alors que le Britannique n'a toujours pas annoncé la couleur pour son avenir. Stefano Domenicali, actuel patron de la Formule 1, espère un dénouement rapide.

Lewis Hamilton va-t-il prolonger chez Mercedes ? Ou peut-être a-t-il déjà prolongé ? Nul ne semble savoir, même si certains pensent que tout est déjà bouclé et que l'annonce tarde à être faite pour pouvoir alimenter les rumeurs. Une chose est certaine, à quelques semaines du début de la pré-saison, rien n'a été officialisé concernant Lewis Hamilton, alors que son précédent contrat le liant à Mercedes a pris fin en juin dernier. Cette longue attente, sans aucune communication à propos de l'avenir du septuple champion du monde, inquiète même jusque dans les hautes sphères de ce sport. En effet, Stefano Domenicali, actuel patron de la Formule 1, s'est exprimé sur ce dossier.

« Il peut continuer à avoir un rôle qui dépasse la dimension sportive »