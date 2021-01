Formule 1

Formule 1 : L'incroyable constat de Sainz Jr sur la concurrence de Mercedes !

Publié le 21 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Tout juste arrivé chez Ferrari après une belle saison 2020 chez McLaren, Carlos Sainz Jr a réalisé l’un de ses rêves d’enfant. Pourtant, l’Espagnol n’est pas très optimiste pour l’année à suivre. Le pilote de 26 ans se concentre déjà pour 2022, avec comme objectif de venir concurrencer Mercedes.

Carlos Sainz Jr est déjà comme un poisson dans l’eau. Arrivé chez Ferrari pour la saison 2021 après une belle année 2020 du côté de chez McLaren (6e du classement général), l’Espagnol a été choisi par l’écurie italienne pour être le remplaçant de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, et le coéquipier de Charles Leclerc. Le pilote de 26 ans avait d’ailleurs confié il y a quelques jours avoir réalisé l’un de ses rêves en rejoignant Ferrari. Carlos Sainz Jr a déjà de l’ambition, visiblement très honoré de passer par l’écurie où a concouru Fernando Alonso. Mais pourtant, le nouveau pilote de Ferrari n’est pas très optimiste pour la saison 2021.

« Nous savons tous que Mercedes va continuer à dominer le sport »