Formule 1

Formule 1 : Le nouvel hommage d'Esteban Ocon à Abiteboul !

Publié le 22 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2021 à 11h39

Cyril Abiteboul ayant quitté l'écurie Renault/Alpine, c'est de nouveau Esteban Ocon qui lui a rendu un nouvel hommage appuyé avant de confier que l'écurie est entre de bonnes mains.

« Je ne ressentais pas la pression de devoir faire un résultat ou de devoir faire une course incroyable. Je discutais avec Cyril juste avant la course et Cyril, même dans les moments difficiles, m’a toujours soutenu et était très positif. Il me donnait toujours de bons conseils, et c’est une bonne chose quand ils viennent du patron, juste avant que vous ne montiez dans la voiture. Cela signifie que vous êtes détendu et que vous êtes confiant » . Quelques jours après le départ du patron de l’écurie Renault, Cyril Abiteboul, Esteban Ocon s'était déjà confié à ce propos. Un départ, après 20 ans de bons et loyaux services, qui rime avec le changement complet que connaît l'écurie Renault, renommée Alpine. Nouveaux patrons, nouveau nom mais aussi nouveau coéquipier pour Esteban Ocon avec l'arrivée de Fernando Alonso. Des changements que le pilote Français voit d'un bon oeil même s'il reste triste du départ d'Abiteboul.

« C’était vraiment très triste de voir Cyril partir »