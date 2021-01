Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Daniel Ricciardo sur le report du GP d'Australie !

Publié le 21 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que le début de la saison 2021 a été reporté, les pilotes engagés débuteront une semaine plus tard sur le circuit de Bahreïn et non plus celui d'Australie, reporté à cause de la situation sanitaire. Une bonne chose selon l'Australien Daniel Ricciardo.

L’année dernière, le Grand Prix d’Australie avait déjà été annulé en raison du début de la pandémie de Covid-19. Cette année encore, le scénario se répète puisqu'il a été reporté. Initialement prévu pour accueillir l'ouverture de la saison le 21 mars prochain, le GP d'Australie a été décalé au 21 novembre prochain. Ce qui fait du de Bahreïn le Grand Prix d'ouverture de cette saison 2021 qui s'annonce de nouveau spéciale. À quelques semaines du début de la saison, Daniel Ricciardo s'est exprimé sur ces conditions. Le nouveau pilote de McLaren, né en Australie, s'est dit favorable à ce report, pour des raisons de sécurité et d'adaptation face à la situation sanitaire actuelle. Mais pouvoir prendre part au Grand Prix d'Australie autrement que lors de l'ouverture est également une bonne chose selon lui, puisqu'il va pouvoir piloter devant son public en ayant déjà de nombreux départs dans les jambes, et non pas dans l'inconnu qui l'attend à Bahreïn.

« Si nous voulons ce Grand Prix d’Australie, nous devons faire comme cela »