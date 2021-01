Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo est attendu à McLaren !

Publié le 18 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

À quelques semaines du début de la saison 2021 de Formule 1, McLaren va aligner une nouvelle paire de pilotes composée de Daniel Ricciardo, nouveau coéquipier de Lando Norris. Ce dernier s'est exprimé sur l'arrivée de l'ancien de l'écurie Renault.

Cette saison, du côté de chez McLaren, Lando Norris va être associé à Daniel Ricciardo, qui remplace Carlos Sainz, parti chez Ferrari. Après une saison satisfaisante chez Renault, Daniel Ricciardo a souvent déclaré apprécier de devoir se battre avec des adversaires plus jeunes. Cette saison encore, l'Australien devrait avoir fort à faire avec Lando Norris. Une opposition de style qui devrait permettre au pilote de 31 ans de continuer à progresser, tout en permettant à Norris - de 10 ans son cadet - d'évoluer également. Ce dernier est d'ailleurs revenu sur son changement de coéquipier et, malgré un scepticisme de façade, il pense pouvoir tirer le meilleur de la nouvelle paire de pilotes qu'il forme avec Daniel Ricciardo.

« J’ai hâte d’avoir l’opportunité d’apprendre de quelqu’un comme ça »