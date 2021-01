Formule 1

Formule 1 : Les regrets de Red Bull pour Sebastian Vettel !

Publié le 18 janvier 2021 à 12h35 par T.M.

Déjà passé par Red Bull, Sebastian Vettel aurait bien pu revenir pour être le coéquipier de Max Verstappen. Toutefois, pour l’écurie, c’était trop tard.

Alors que la saison 2021 de Formule 1 va débuter dans quelques semaines, quelques changements seront visibles sur la grille de départ. En effet, l’un des premiers changements annoncés a été le départ de Sebastian Vettel de chez Ferrari. Alors que l’Allemand a été remplacé par Carlos Sainz Jr, il ne va pas quitter les paddocks. En effet, après de nombreuses interrogations sur l’avenir du quadruple champion du monde, il a finalement été annoncé qu’il rebondirait chez Aston Martin F1, anciennement Racing Point. Mais pour Sebastian Vettel, un retour chez Red Bull aurait également pu se faire…

« Lorsque Ferrari l’a prévenu, il n’y avait pas de place »