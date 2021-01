Formule 1

Formule 1 : Les vérités d’Hamilton sur son passage chez McLaren

Publié le 17 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 17 janvier 2021 à 21h36

Depuis 2013 et sa signature chez Mercedes, Lewis Hamilton écrase tout le monde sur son passage en Formule 1. Mais ce n’était pas le cas lorsqu’il était chez McLaren. Le Britannique n’aurait pas apprécié qu’on ne l’écoute pas plus à l’époque, pour améliorer les performances de sa voiture, et par la même occasion, ses statistiques personnelles.

Depuis qu’il évolue chez Mercedes, Lewis Hamilton est devenu la référence numéro une en Formule 1. Avec 6 titres de champion du monde sur les 7 dernières années (Nico Rosberg lui est passé devant en 2016), le Britannique domine tout le monde et personne n’y peut rien. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Le pilote de 36 ans s’était révélé aux yeux du monde entier lorsqu’il concourait pour McLaren, en 2007. Et tout n’a pas toujours été tout rose entre l’écurie et Hamilton. En effet, après son premier titre de champion en 2008, le Britannique est sorti du top 3 du classement général jusqu’à un retour à la première place en 2014. S’il n’est sans doute pas exempt de tout reproche, Hamilton considère néanmoins que le gros des erreurs a été produit par un manque d’écoute de la part de McLaren.

« Ils ne m'ont jamais écouté »