Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon rend hommage à Abiteboul !

Publié le 12 janvier 2021 à 21h35 par T.M.

Patron de l’écurie Renault, Cyril Abiteboul a fait ses valises ce lundi. L’occasion pour Esteban Ocon de lui rendre hommage.

Une page se tourne pour l’écurie Renault, désormais Alpine F1. En effet, ce lundi, l’écurie français a annoncé le départ de son patron, Cyril Abiteboul, après 20 ans de bons et loyaux services. Un nouveau chapitre débute donc pour Renault, qui va d’ailleurs changer de pilotes pour cette saison 2021. En effet, Fernando Alonso remplacera Daniel Ricciardo et sera ainsi le nouveau coéquipier d’Esteban Ocon. Le Français qui garde d’ailleurs de très bons souvenirs de Cyril Abiteboul.

« Il me donnait toujours de bons conseils »