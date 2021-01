Formule 1

Formule 1 : Cyril Abiteboul sort du silence après son départ de Renault !

Publié le 11 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Renault a officialisé le départ de Cyril Abiteboul, désormais ancien directeur de l'écurie de F1, après près de 20 ans de bons et loyaux services.

Alors que Renault F1 Team devient Alpine F1 Team en 2021, le groupe du constructeur français est en train de renouveler ses stratégies, notamment en ce qui concerne le marketing. Un renouveau dont ne fera pas partie Cyril Abiteboul. Le Français de 43 ans, qui a rejoint le groupe Renault en 2001, s'en va. Directeur exécutif de Renault F1 Team entre 2006 et 2012, directeur général de Renault Sport Racing entre 2014 et 2020, Abiteboul quitte officiellement l'écurie française. Son départ a été officialisé dans un communiqué qui précise également l'arrivée de Laurent Rossi au poste de Directeur Général de la marque Alpine, nouveau nom donné à Renault.

« Son travail remarquable nous permet de nous tourner vers l’avenir »