Formule 1

Formule 1 : Le retour de Fernando Alonso est attendu !

Publié le 11 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

11 ans après avoir quitté le groupe Renault, Fernando Alonso y fait son retour pour la saison 2021. De quoi réjouir son ancien partenaire Jenson Button, qui n'oublie pas de lancer un pique à l'Espagnol.

Il y a trois ans, Fernando Alonso se retirait des circuits de Formule 1. Pour la saison 2021, il va de nouveau faire chauffer la gomme puisque l'Espagnol a rejoint Renault, renommée sous le nom d'Alpine. À 39 ans, Alonso va faire son grand retour chez le constructeur français, 11 ans après l’avoir quitté, et cela interroge. Le pilote vétéran va-t-il être au niveau des attentes, lui qui arrive en lieu et place de Daniel Ricciardo ? Seul l'avenir le dira. Une chose est certaine, Alpine va vouloir faire mieux que les trois podiums décrochés la saison dernière. Alors, en attendant le début de la saison, les commentaires à propos du retour d'Alonso s'enchaînent.

« Je crois qu’il a appris à être un peu plus humble ces dernières années »