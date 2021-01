Formule 1

Formule 1 : Alonso, Ricciardo... Ocon reçoit un message très fort !

Publié le 9 janvier 2021 à 12h35 par A.M. mis à jour le 9 janvier 2021 à 12h38

Auteur d'une saison mitigée avec Renault, Esteban Ocon sera attendu au tournant en 2021. Mais Cyril Abiteboul est assez confiant.

Pour son retour en Formule 1, Esteban Ocon a eu du mal à exister face à son coéquipier Daniel Ricciardo. Avec 119 points au compteur, soit près du double du Français (63 points), l'ancien pilote Red Bull a terminé à la cinquième place du Championnat du monde avec à la clé deux podiums à Hockenheim et Imola. De son côté, Esteban Ocon a déçu. La plupart du temps dominé par Daniel Ricciardo, le Français a conclu sa saison à la 12e place du classement des pilotes derrière par exemple Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (AlphaTauri) qui avaient pourtant des monoplaces moins performantes que la Renault. Malgré tout, Ocon a bien terminé l'année grâce à sa deuxième place à Sakhir, son premier podium de la saison. Cyril Abiteboul espère ainsi que son pilote surfera sur cette dynamique en 2021 au volant de l'Alpine qu'il pilotera avec Fernando Alonso à ses côtés dans le garage de l'écurie française.

«J’espère que la dynamique du podium le rendra plus fort»