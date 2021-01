Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz envoie un message fort sur son arrivée chez Ferrari !

Publié le 23 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu'il va piloter chez Ferrari pour les deux prochaines saisons, Carlos Sainz Jr a tiré énormément d'enseignements de ses saisons passées chez McLaren. Et l'Espagnol ne compte pas changer son monde de vie en raison de l'image populaire de sa nouvelle écurie.

Après deux années chez l'écurie britannique McLaren, Carlos Sainz Jr a fait un grand pas en avant dans sa carrière en rejoignant Ferrari. À quelques semaines seulement du début de la saison 2021 de Formule 1, le pilote de 26 ans a déjà confié sa hâte de faire ses débuts dans sa monoplace estampillée Ferrari. Un nouveau départ, aux côtés de Charles Leclerc, au sein de l'écurie italienne extrêmement populaire, qui va lui faire gagner en notoriété et en standing mais qui ne sera pourtant pas si différent que ce qu'il a pu connaître par le passé. Tirant profit de ce qu'il a vécu au sein des autres écuries par lesquelles il est passé, Carlos Sainz Jr sait ce qu'il veut et surtout, ce qu'il ne veut pas. En l'occurence, il est hors de question pour lui de changer de mode de vie et son attitude.

« Mon objectif avec Ferrari, c’est cette stabilité »