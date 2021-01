Formule 1

Formule 1 : La confidence de Red Bull sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 24 janvier 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton n’a toujours pas prolongé avec Mercedes, du côté de chez Red Bull, on espère bien profiter de ces interrogations autour de l’avenir du Britannique.

Lewis Hamilton va-t-il se battre pour un 8ème titre de champion du monde ? A quelques semaines du départ de la saison 2021 de Formule 1, le Britannique n’a toujours pas de baquet. En effet, son contrat avec Mercedes s’est terminé en 2020 et il n’a toujours pas prolongé. Bien que différentes annonces aient été effectuées au sujet de l’avenir d’Hamilton, rien n’est réglé pour le moment. Le flou est donc total concernant la présence ou non du septuple champion du monde sur la grille de départ en 2021. Et ça, Red Bull compte bien en profiter.

« Espérons que nous, chez Red Bull, nous en profiterons »