Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 26 janvier 2021 à 9h35 par A.M.

Alors que le retour de Fernando Alonso suscite plusieurs interrogations compte tenu de ses 39 ans, le pilote espagnol a tenu à répondre à ses détracteurs.

Ce sera probablement l'une des grandes attractions de la saison 2021. En effet, après deux saisons à arpenter les circuits du monde entier dans différentes catégories, Fernando Alonso va faire son grand retour en Formule 1. Le double Champion du monde a accepté de revenir chez Renault, devenu Alpine F1, afin d'épauler Esteban Ocon dans l'écurie avec laquelle il avait remporté ses deux sacres. Cependant, plusieurs observateurs doutent de la pertinence du retour de Fernando Alonso qui a 39 ans. Malgré les interrogations liées à son âge, le pilote espagnol assure qu'il se sent plus jeune que jamais.

«Je me sens jeune, je me sens en forme et affuté, alors essayons de nouveau»