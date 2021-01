Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Vettel sur son arrivée chez Aston Martin !

Publié le 25 janvier 2021 à 16h35 par T.M.

Désormais, Sebastian Vettel est donc un pilote Aston Martin. Un nouveau chapitre dans la carrière de l’Allemand sur lequel il s’est exprimé.

A 34 ans, Sebastian Vettel sera toujours sur la grille de départ pour cette saison 2021 de Formule 1. Néanmoins, le quadruple champion du monde a changé d’écurie. Pour l’Allemand, fini Ferrari, place désormais à Aston Martin F1, anciennement Racing Point. Après des dernières saisons très compliquées au sein de la Scuderia, Vettel va donc tenter de se relancer au volant d’une nouvelle monoplace. Un défi qu’il aborde avec sérénité.

« Sûr que tout se passera bien »