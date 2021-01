Formule 1

Formule 1 : Ce message fort de McLaren sur l'arrivée de Ricciardo !

Publié le 24 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

L'association du jeune et prometteur Lando Norris à l'expérimenté Daniel Ricciardo fait saliver les dirigeants de l'écurie McLaren. Et ce n'est pas Zak Brown, le directeur exécutif, qui va dire le contraire.

À quelques semaines du début de la saison 2021 de Formule 1, chaque écurie prêche pour sa paroisse et vante les qualités de son duo de pilotes. Du côté de chez McLaren, les grosses têtes de l'écurie ne dérogent pas à la règle, eux qui ont effectué quelques changements durant l'intersaison. Carlos Sainz ayant rejoint Ferrari, une place a été libérée et c'est Daniel Ricciardo qui est arrivé, pour le plus grand bonheur des dirigeants de McLaren. Le très expérimenté pilote australien (31 ans) fera la paire avec Lando Norris, jeune pilote Britannique de 10 ans son aîné. Un savant mélange d'expérience et de jeunesse qui a de quoi enflammer Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren.

« Je ne pense pas qu’il existe un duo de pilotes qui sera plus excitant que le nôtre cette saison »