Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 30 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il va entamer sa deuxième saison au volant d'une monoplace de l'écurie Renault, Esteban Ocon espère que ce sera plus simple pour lui de progresser.

Après une saison délicate aux côtés de Daniel Ricciardo, Esteban Ocon va prochainement débuter sa deuxième saison chez l'écurie Renault, renommée Alpine. Pour l'occasion, il va devoir rivaliser avec un certain Fernando Alonso, qui revient en Formule 1, deux ans après son départ. Une opposition qui ne semble pas lui faire peur. Au contraire même puisque le Français ne cesse de répéter qu'il a hâte de se frotter à celui qui a remporté deux titres mondiaux dans une monoplace estampillée Renault. Autant dire qu'Esteban Ocon sera attendu au tournant mais qu'il compte bien profiter de la stabilité que lui offre cette deuxième saison pour s'imposer.

« La deuxième année, avec les mêmes personnes, c’est censé être beaucoup plus facile ! »