Formule 1 : Esteban Ocon prévient déjà Fernando Alonso !

Publié le 14 janvier 2021 à 16h35 par A.M.

Après une saison compliquée, Esteban Ocon devra rivaliser avec Fernando Alonso, de retour en Formule 1 après deux saisons d'absence. Et pour cela, le Français compte prendre exemple sur Daniel Ricciardo.

A un peu plus de deux mois du début de saison de Formule 1, l'écurie Alpine, ancienne Renault, sera particulièrement scrutée. Et pour cause, plusieurs changements notables ont eu lieu. En effet, Fernando Alonso fera son grand retour, après deux ans d'absence, au sein de l'écurie qui lui a permis de décrocher ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Mais surtout, Davide Brivio remplacera Cyril Abiteboul à la tête de l'écurie. Finalement, seul Esteban Ocon incarne la continuité. Mais après une saison délicate face à Daniel Ricciardo, le Français sera attendu au tournant et compte d'ailleurs s'inspirer de l'Australien afin de rivaliser avec Fernando Alonso.

Ocon veut s'inspirer de Ricciardo