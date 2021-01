Formule 1

Formule 1 : Ferrari se prononce sur le duel entre Leclerc et Sainz Jr !

Publié le 13 janvier 2021 à 19h35 par T.M.

Pour cette saison 2021 de Formule 1, Ferrari se présentera donc avec Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Et pour le moment, il n’y aurait aucune hiérarchie entre les deux pilotes.

Ça a bougé chez Ferrari. En effet, la Scuderia a choisi de ne pas continuer l’aventure avec Sebastian Vettel. Non prolongé, l’Allemand a été remplacé par Carlos Sainz Jr, qui officiait dernièrement chez McLaren. L’Espagnol est donc désormais le nouveau coéquipier de Charles Leclerc. Les deux pilotes cohabitent désormais au sein de l'écurie italienne, qui ne fait aucune différence entre eux pour le moment. En effet, comme l’a expliqué Mattia Binotto, entre Leclerc et Sainz Jr, il n’y a pas de numéro 1 et de numéro 2.

« Ils auront des chances égales »