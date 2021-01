Formule 1

Formule 1 : Cette sortie fracassante sur les mauvaises performances de Ferrari !

Publié le 30 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Des plus décevantes la saison passée, l'écurie Ferrari a fait l'objet de nombreuses critiques depuis. À l'aube de la saison 2021, Luca di Montezemolo, ancien patron de la Scuderia, a tiré la sonnette d'alarme.

Sixième au classement des constructeurs au terme du dernier exercice, Ferrari a connu une saison 2020 proche du catastrophique. Après avoir enchaîné des performances décevantes, l'écurie italienne a pris la décision de renouveler son équipe. Pour accompagner Charles Leclerc (8e du classement général la saison dernière), la Scuderia Ferrari a fait signer un certain Carlos Sainz Jr, en lieu et place de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin. Un renouveau qui va replacer Ferrari dans les hautes sphères de la Formule 1, en position de concurrencer Mercedes et RedBull ? Si certains, dont les principaux concernés, sont impatients à l'idée de débuter la saison, d'autres émettent encore certaines inquiétudes sur des problèmes bien plus profonds. C'est notamment le cas de Luca di Montezemolo, ancien patron de Ferrari jusqu'en 2014, qui parle d'un problème d'organisation à l'origine de cette saison à oublier.

« La saison 2020 de Ferrari fut désastreuse ! »