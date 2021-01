Formule 1

Formule 1 : Un jeune talent de Ferrari balance sur l'arrivée de Carlos Sainz !

Coéquipier de Kimi Raikkonen et jeune talent de la Ferrari Academy, Antonio Giovinazzi a connu une saison 2020 compliquée chez Alfa Romeo. Pourtant, le pilote italien espérait porter les couleurs de Ferrari en 2021, mais a finalement vu sa place prise par Carlos Sainz Jr. Une décision qu’il a eu du mal à encaisser.

Pour 2021, Ferrari a fait le choix de Carlos Sainz Jr pour accompagner Charles Leclerc et remplacer Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin. L’Espagnol s’est illustré en 2020 du côté de chez McLaren en finissant 6e du classement général de la Formule 1. S’il a réalisé l’un de ses rêves en signant pour l’écurie italienne, il a surtout anéanti les espoirs d'un pilote. Membre de la Ferrari Academy, Antonio Giovinazzi avait espéré être titularisé par la Scuderia mais rien ne s'est passé comme prévu. 17e la saison dernière, derrière son coéquipier Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo, l’Italien va de nouveau concourir sous ces couleurs cette année.

« Je n’ai pas pris le recrutement de Sainz par Ferrari avec le sourire »