Formule 1

Formule 1 : Vers une lutte acharnée pour le titre ? Lewis Hamilton répond !

Publié le 29 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors qu'il n'est toujours pas fixé sur son avenir, Lewis Hamilton a confié sa volonté d'assister à une lutte féroce pour le titre en 2021 avec les retours en force de McLaren et de Ferrari notamment.

Même si les derniers échos font état de discussions avancées entre Lewis Hamilton et les équipes de Mercedes pour une prolongation, le Britannique n'est toujours pas fixé sur son avenir, à quelques semaines seulement du début de la saison 2021 de Formule 1. De quoi alimenter les rumeurs le concernant. En attendant une annonce officielle, le septuple champion du monde s'est confié sur la saison 2021 et notamment sur les écuries qui pourraient lutter avec les deux cadors que sont Mercedes et RedBull pour le championnat de F1 cette saison avec, en tête, McLaren.

« Si McLaren fait partie d'une lutte à trois avec Mercedes et Red Bull, je pense que ce serait incroyable pour les fans ! »