Formule 1

Formule 1 : Nouvelles révélations sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 28 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que la prolongation du contrat de Lewis Hamilton chez Mercedes serait en bonne voie, Toto Wolff l'a réaffirmé et a évoqué les premiers détails, notamment au niveau de la durée.

« Nous finalisons. » C'est de par ces mots que Toto Wolff a récemment mis les choses au clair au sujet de la possible prolongation de Lewis Hamilton. Son contrat ayant pris fin en juin dernier, le pilote Britannique est actuellement sans contrat. Alors que la saison va reprendre d'ici peu, une décision ne devrait pas tarder à être prise pour éviter de mettre en péril l'avenir du pilote mais aussi celui de l'écurie. De nouveau interrogé à ce sujet, le directeur de l'écurie Mercedes qu'est Toto Wolff a confirmé que les discussions étaient en bonne voie et qu'elles laissaient penser qu'un accord pouvaient être trouvé prochainement.

« Je pense que nous ne sommes pas loin de faire une annonce »