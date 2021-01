Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso attend un gros changement pour 2022 !

Publié le 27 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Éloigné de la Formule 1 depuis son départ de McLaren en 2018, Fernando Alonso signera son retour dans quelques temps au volant d'une Renault pour la saison 2021. Le double champion du monde a hâte de voir la mise en place du nouveau règlement en 2022, espérant des courses plus équilibrées.

Depuis son départ de McLaren en 2018, Fernando Alonso n’a plus piloté sur un circuit de Formule 1. Le pilote Espagnol s’était reconverti dans d’autres disciplines du sport automobile. Mais en 2021, il signera son retour, au volant d'une Renault. À 39 ans, l'Espagnol retrouvera donc les circuits, et les nouvelles règles de la F1. Entre 2021 et 2022, plusieurs réglements entreront en vigueur. Ces derniers auront pour but de réduire l’écart considérable entre les grosses écuries comme Mercedes, Ferrari et Aston Martin Red Bull Racing avec le reste de la Formule 1. Ce qui permettra plus de spectacle lors des prochains Grand Prix, et à certains pilotes de prouver réellement leur talent.

« J’espère que ce sera une compétition avec des voitures plus proches, avec plus de dépassements et moins de résultats prévisibles »