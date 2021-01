Formule 1

Formule 1 : Russell, Hamilton… La grosse mise au point de Mercedes !

Publié le 25 janvier 2021 à 12h35 par T.M.

Patron de Mercedes, Toto Wolff a tenu à répondre à ceux qui annonçaient que George Russell aurait pu venir remplacer Lewis Hamilton s’il ne prolongeait pas.

Que les fans de Mercedes et de Lewis Hamilton se rassurent, la prolongation de contrat serait proche. En effet, ce lundi, Toto Wolff a annoncé que ça avançait bien pour résoudre enfin l’avenir du Britannique : « Nous finalisons, les avocats travaillent dur. La situation est-elle dangereuse pour l’équipe ? Non, mais nous devons signer quelque chose au plus tard avant Bahreïn ». Et concernant le cas Lewis Hamilton, Toto Wolff ne s’est pas arrêté là. En effet, il s’est également prononcé sur George Russell que certains annonçaient comme le possible remplaçant du Britannique en cas de désaccord pour sa prolongation.

« Pas de menaces »