Formule 1

Formule 1 : Les déclarations fracassantes de Fernando Alonso sur la saison 2021 !

Publié le 28 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2021 à 14h42

De retour en Formule 1 après son départ en 2018, Fernando Alonso n'a pas tardé à dresser un constat affligeant sur une Formule qui n'a pas changé depuis deux ans. Pas de quoi revoir ses ambitions à la baisse pour autant.

Alors qu'il n’a plus piloté sur un circuit de Formule 1 depuis son départ de McLaren en 2018, Fernando Alonso va signer son grand retour. Pour l'occasion, l'Espagnol de 39 ans va s'installer au volant d'une monoplace estampillée Renault et piloter avec une ambition infaillible. En deux ans d'absence, Alonso a eu le temps de se reconvertir dans d’autres disciplines du sport automobile et pourtant, il a l'impression que pas grand chose n'a changé en Formule 1. Un constat qui est déjà revenu sur la table à de multiples reprises, et qui semble avoir sauté aux yeux de Fernando Alonso, qui, pour 2021, ne s'attend à aucune surprise en comparaison à ce qu'il a connu lors de sa dernière saison.

« En 2021, Mercedes gagnera à nouveau, Hamilton gagnera à nouveau »