Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton revient sur le choix qui a changé sa carrière !

Publié le 26 janvier 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 26 janvier 2021 à 13h39

En 2013, Lewis Hamilton a pris tout le monde de court en quittant McLaren pour rejoindre Mercedes. Un choix critiqué mais qui s'est avéré payant.

La saison prochaine, Lewis Hamilton va tenter de décrocher un huitième titre mondial afin de trôner seul au sommet de l'histoire de la Formule 1. Et peu de monde aurait parier là-dessus en 2013 lorsque le Britannique, qui n'avait qu'un seul sacre à son palmarès, décide de quitter McLaren pour rejoindre Mercedes où il remplace Michael Schumacher. Un choix critiqué et même jugé incompréhensible compte tenu de l'écart entre les deux écuries. Mais Lewis Hamilton, conscient de prendre un risque, a prouvé qu'il avait pris le bon choix, et bien évidemment aujourd'hui, il ne regrette rien.

«Si j’étais resté chez McLaren, je n’aurais pas gagné d’autre championnat»