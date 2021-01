Formule 1

Formule 1 : La sortie marquante de Toto Wolff sur Mick Schumacher !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu'il va lancer sa carrière en Formule 1 dans quelques semaines, Mick Schumacher a reçu les conseils et les compliments d'un certain Toto Wolff pour qui le jeune pilote se doit de n'avoir aucune pression.

C'est dans une monoplace estampillée Haas que Mick Schumacher va débuter sa carrière en Formule 1 d'ici peu. Un pari risqué mais prometteur pour cette écurie, qui mise sur un jeune pilote, davantage considéré comme le "fils de" Michael Schumacher depuis le début de sa carrière automobile que comme un pilote à part entière. En plus de cela, Günther Steiner, le team principal de l’écurie Haas, a déjà comparé son nouveau poulain à un certain Charles Leclerc. De quoi mettre la pression à Mick Schumacher qui va devoir faire ses preuves dans la discipline reine. Pour cela, le fils de la légende allemande va devoir piloter sans pression, comme l'a conseillé un certain Toto Wolff.

« Le plus important est de relâcher la pression sur les épaules de Mick »