Formule 1

Formule 1 : Ce message fort envoyé à Mick Schumacher !

Publié le 24 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

À peine arrivé chez Haas, Mick Schumacher fait déjà l’unanimité. Alors que ses grands débuts approchent à grands pas, le fils de Michael a déjà énormément de soutien. Sa nouvelle écurie, elle, est très honoré de le compter parmi ses pilotes.

Mick Schumacher s’approche de plus en plus de ses grands débuts en Formule 1. Le pilote allemand a rejoint Haas pour la saison 2021, après avoir remporté le championnat de Formule 2 en 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c'est que le fils de Michael Schumacher fait déjà l’unanimité. Plusieurs personnalités de la F1 ont exprimé leur soutien au jeune pilote qui aura à coeur de prouver qu’il est bel et bien le digne héritier de son père dans la compétition reine du sport automobile. De son côté, l’écurie de Haas est très heureuse de le compter parmi son duo de pilote, avec Nikita Mazepin.

« Avoir Mick est un honneur, en fait, mais cela s'accompagne de beaucoup de pression également »