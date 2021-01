Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher s’enflamme pour ses débuts avec Haas

Publié le 29 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que les débuts de Mick Schumacher en Formule 1 approchent à grands pas, le pilote allemand a pu faire ses premiers tests à Fiorano au volant d’une Ferrari de 2018. Et le fils de Michael a déjà de bonnes sensations.

Pour la saison 2021, un nouveau Schumacher va arpenter les circuits de Formule 1. Recruté par Haas, Mick Schumacher va effectuer ses grands débuts dans quelques semaines, le 28 mars lors du Grand Prix de Bahreïn. Après avoir remporté le championnat de Formule 2 et s'être retrouvé promu en F1, le pilote allemand a reçu du soutien venant de toute part. Le fils de Michael Schumacher est ambitieux et compte prouver toute l'étendue de son talent pour se faire un nom et se démarquer de son père. Le pilote de 21 ans a pu faire ses premiers tests à Fiorano, en Italie, au volant d’une monoplace Ferrari de 2018. Et Mick Schumacher s’est senti très honoré d’être sur le circuit du constructeur italien pour la première fois de sa carrière.

« Être là à la piloter moi-même, c’est très spécial »