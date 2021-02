Formule 1

Formule 1 : McLaren répond à Lewis Hamilton !

Publié le 1 février 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que McLaren sera de nouveau motorisé par Mercedes en 2021, Lewis Hamilton a récemment affirmé que cela pourrait permettre à l'écurie britannique de rivaliser pour le titre. Mais Andrea Seidl, flatté pas le propos du septuple Champion du monde, reste lucide.

En 2021, le Formule 1 va voir se réunir McLaren et Mercedes, une association qui a marqué l'histoire de la catégorie reine du sport automobile. Après avoir tenté une nouvelle collaboration avec Honda, qui a également écrit plusieurs belles pages de la F1, ou encore tenté une expérience avec Renault, l'écurie britannique est finalement revenu avec son motoriste historique qui lui a permis de décrocher de nombreux titres mondiaux dans les années 1990 grâce à Mika Häkkinen ou encore avec Lewis Hamilton en 2008. Ce dernier reconnaissait d'ailleurs qu'il se méfiait de McLaren pour 2021 : « C’était formidable de les voir avec une bonne voiture en 2020 et peut-être qu’avec notre moteur en 2021, ils pourraient se battre avec nous ».

McLaren en lutte pour le titre en 2021 ? Seidl répond à Hamilton