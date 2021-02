Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton se prononce déjà pour son prochain grand record !

Publié le 1 février 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 1 février 2021 à 13h37

Après avoir égalé Michael Schumacher et ses sept titres mondiaux, Lewis Hamilton salive déjà à l'idée de pouvoir décrocher un huitième sacre.

Lewis Hamilton bat les records qu'on pensait inatteignables il y a encore quelques années. En effet, après avoir battu le record d'Ayrton Senna au nombre de poles positions, le Britannique s'est attaqué à Michael Schumacher en le dépassant d'abord en ce qui concerne les victoires en Grand Prix, puis en égalant les sept titres mondiaux du Baron Rouge. Cette saison pourrait donc être celle de tous les records pour Lewis Hamilton qui, au volant de sa Mercedes, sera une nouvelle fois le grand favori en 2021. Cela lui permettrait de décrocher un huitième sacre et de trôner seul au Panthéon de la Formule 1. Une perspective qu'il a encore dû mal à imaginer.

«Le huitième titre mondial serait une chose énorme»