Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort de Lewis Hamilton sur sa réussite !

Publié le 31 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

Critiqué lors de son passage de McLaren à Mercedes, Lewis Hamilton a fait taire les critiques même si, à l'époque, lui non plus ne croyait pas vraiment que ce risque se révélerait payant à ce point.

« Avec le recul, si j’étais resté chez McLaren, je n’aurais pas gagné d’autre championnat. Je n’aurais qu’un seul titre de champion du monde après 14 années passées en F1. » Tel est le constat qu'a récemment dressé Lewis Hamilton, interrogé à propos de ce choix qui a littéralement changé sa carrière. En 2013, le Britannique a pris la décision de quitter McLaren pour rejoindre Mercedes. Un choix plus que payant puisqu'au terme de la saison 2020, Lewis Hamilton a décroché son septième titre de champion du monde de Formule 1. Une réussite qu'il a avoué n'avoir jamais imaginé par le passé, à l'instar des nombreuses personnes qui ont critiqué son choix de rejoindre Mercedes.

« J'étais très loin d'imaginer que j'arriverais à sept titres »