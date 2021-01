Formule 1

Formule 1 : Cette grosse annonce sur l'avenir de l'écurie Williams !

Publié le 31 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Pour la saison 2021, Williams Racing fera sans ses fondateurs. L’écurie britannique a changé de propriétaire, alors que Claire Williams, fille de Frank Williams, était la directrice. Pour Jenson Button, ce changement ne fera pas de mal à l’écurie.

En 2021, de gros changements ont eu lieu chez Williams Racing. Fondée en 1977 par Frank Williams, l’écurie est restée dans la famille. Mais en 2020, Claire Williams, directrice de l’écurie britannique, a laissé sa place, à cause de difficultés financières dû à la crise sanitaire de la Covid-19 et de mauvais résultats sur les dernières saisons. Des investisseurs américains ont donc pris le relais, espérant faire remonter Williams au classement constructeur. L’écurie a déjà recruté Jenson Button, ancien champion du monde de Formule 1, qui sera conseiller spécial. Et le Britannique a donné son avis sur le changement de propriétaire.

« Je pense que les nouveaux propriétaires n’ont pas peur de sortir des sentiers battus et d’essayer de nouvelles choses »