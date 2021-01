Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon se lance un gros défi face à Mercedes !

Publié le 31 janvier 2021 à 14h35 par T.M.

Alors que Mercedes pourrait à nouveau dominer la Formule 1 en 2021, avec Alpine, anciennement Renault, Esteban Ocon a fait savoir qu’il voulait limiter les écarts.

Après une première saison convaincante avec Renault, Esteban Ocon espère désormais voir plus haut avec son écurie, désormais appelée Alpine F1. Quels sont alors les objectifs du pilote français, lui qui a notamment réussi à grimper sur le podium lors du Grand Prix de Sakhir ? Dans un entretien accordé à La Dépêche , Ocon a fait savoir : « Ça va être forcément de scorer au maximum sur toutes mes courses, car c’est quelque chose qu’on a manqué quelques fois en 2020. Je veux rentrer en Q3 à tous les Grands Prix ».

« Combler le trou avec Mercedes »