Formule 1

Formule 1 : L’hommage de Button à Mick Schumacher avant ses débuts en F1

Publié le 17 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 17 janvier 2021 à 23h36

Arrivé chez Haas pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher a déjà beaucoup d’espoirs placés en lui. Avec un père comme Michael, naturellement, la barre est placée très haute pour le pilote de 21 ans. Et Jenson Button envoie toutes pensées envers l’Allemand, qui a du être très ému à son arrivée en F1.

Pour son arrivée en Formule 1, Mick Schumacher a déjà de nombreux supporters. Fraîchement débarqué chez Haas pour la saison 2021 après un titre en Formule 2 en 2020, le pilote de 21 ans a déjà plein d’espoirs placés en lui. Quand on voit la carrière glorieuse de son père, Michael Schumacher, co-détenteur du record de titre de champion du monde aux côtés de Lewis Hamilton, plusieurs sont prêts à parier que le fils de Schumi aura une carrière à peu près similaire. Mick Schumacher est d’ailleurs déjà confiant pour ses débuts en Formule 1, qui ont été déplacés au Grand Prix de Bahreïn, le 28 mars prochain, après avoir appris le report de celui d'Australie qui devait avoir lieu le 21 mars.

« Il a dû être ému en pensant à son père. Je suis sûr qu’il aurait aimé lui en parler »